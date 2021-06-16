مصادر: قطار المشاعر لن يعمل في موسم الحج لهذا العام

يشهد موسم الحج لهذا العام تولي الحافلات عملية النقل الترددي بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى مكة المكرمة.
وأكدت مصادر، وفقا لـ”عكاظ”، أن قطار المشاعر المقدسة لن يعمل استثنائياً في موسم حج هذا العام، مشيرةً إلى أن النقابة العامة للسيارات جهزت أسطولاً من الحافلات الحديثة لتولي مهام النقل الترددي.
وكان حج العام الماضي (1441هـ) قد شهد أيضًا وقف عمل قطار المشاعر استثنائيًا، نظرًا لاقتصار الحج على عدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بسبب انتشار وباء كورونا عالميًا.