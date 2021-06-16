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أخبار محلية > منها مواطن ألغى زفافه بسبب “وحمة” بالعروس.. كاتب يعرض أبرز قصص الغش في الزواج
16/06/2021   4:01 م

منها مواطن ألغى زفافه بسبب “وحمة” بالعروس.. كاتب يعرض أبرز قصص الغش في الزواج

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استعرض الكاتب الصحفي، فوزي صادق، وقائع حقيقية لحالات غش في الزواج، إحداها لمواطن ألغى زفافه، بعد اكتشافه وحمة كبيرة في جسد عروسه.

وقال “صادق”، خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن شباب اليوم مختلفون عن السابق، منبهًا الأمهات بأنه من السهل حاليًا أن تتعرض بناتهن للطلاق في حال كانت الزيجة تمت بناءً على الغش في المواصفات الجسدية للعروس، وكذلك الأمر بالنسبة للعريس.

واستشهد على صحة ذلك بقصة مواطن ألغى حفل زفافه بعدما ألمحت له العروس بعد عقد القران بأن في جسدها “وحمة” كبيرة بحجم كف اليد، مضيفا أن المواطن اعتبر ذلك غشًا في الزواج، الأمر الذي أحرج الأسرتين، فضلا عن المبالغ الطائلة التي أُهدرت في مراسم عقد القران.

وأضاف أن إحدى الأمهات اشتكت أيضا من أن زوج ابنتها مُدمن مخدرات ويحتاج للعلاج، مؤكدة أنهم لم يكتشفوا ذلك إلا بعد الزواج، مبدية حيرتها بشأن ما ستفعله بعدما أصبحت ابنتها حاملا منه. وفق “أخبار 24”.

كما استعرض قصة أخرى لمواطن اكتشف بعد الزواج أن زوجته “عرجاء”، وعندما سأل أهلها عن السبب قالوا له إنها عانت عند ولادتها مشكلة طبية، لكنه اكتشف بعد مرور 3 سنوات وجود ملف لها في المستشفى يؤكد أنها أصبحت عرجاء بسبب كسر تعرضت له في حادِث، وليس بسبب مشكلة طبية كما ادعت أسرتها.

وأكد الإعلامي أن حالات الغش في الزواج أصبحت كثيرة، وبعضها ينتهي برفع دعاوى قضائية في المحاكم، لذلك يطالب بإجراء فحص سريري شامل للكشف عن العيوب الجسدية للطرفين المقبلين على الزواج، داعيًا لأن يشمل الفحص أيضًا الأمراض النفسية وإدمان المخدرات.

منها مواطن ألغى زفافه بسبب “وحمة” بالعروس.. كاتب يعرض أبرز قصص الغش في الزواج

أخبار محلية
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