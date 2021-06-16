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أخبار محلية > شاهد .. آخر التطورات في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي
16/06/2021   8:23 م

شاهد .. آخر التطورات في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي

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كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن آخر مراحل العمل في مطار المشروع الدولي المقرر افتتاحه في نهاية 2022م.

وأكدت استخدام 90 ألف متر من الطلاء الأولي قبل رصف طبقة الأسفلت الخاصة بالمدرج، الذي اكتمل العمل فيه بطول 3.7 كيلومتر.

وأشارت إلى بناء خنادق بطول 10 كيلومترات حول المطار، وذلك للحد من تأثيرات العواصف ولتسهيل تصريف مياه الأمطار من ساحات المطار. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن عمليات حفر خنادق التصريف جرت أثناء رصف الأسفلت وصب الخرسانة، تفاديا لأي تأخير في الرحلات الجوية أو التسبب في إلغائها.

وبينت أن 1150 شخصاً يقومون بالأعمال الإنشائية، إضافة إلى استخدام 345 معدة ثقيلة.

شاهد .. آخر التطورات في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي

أخبار محلية
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