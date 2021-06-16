كلاب ضالة تهاجم “ضبعاً” في محايل عسير وتصيبه بجروح بالغة

هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة أحد الضباع في قرية الكدس بمحافظة محايل عسير، وأصابته بجروح بالغة.
وانتقد أهالي القرية انتشار الكلاب الضالة بكثرة؛ لمهاجمتها الإنسان والكائنات الفطرية مثل الضباع التي تعيش في الجبال وبين مدن وقرى المنطقة الجنوبية.
وتُعد الضباع من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والمحظور صيدها؛ لأهميتها في التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أصدرت لائحة تنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، بهدف حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصا استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.وفق “أخبار 24”.