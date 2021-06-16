نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > كلاب ضالة تهاجم “ضبعاً” في محايل عسير وتصيبه بجروح بالغة
16/06/2021   11:10 م

كلاب ضالة تهاجم “ضبعاً” في محايل عسير وتصيبه بجروح بالغة

+ = -
1548

هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة أحد الضباع في قرية الكدس بمحافظة محايل عسير، وأصابته بجروح بالغة.

وانتقد أهالي القرية انتشار الكلاب الضالة بكثرة؛ لمهاجمتها الإنسان والكائنات الفطرية مثل الضباع التي تعيش في الجبال وبين مدن وقرى المنطقة الجنوبية.

وتُعد الضباع من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والمحظور صيدها؛ لأهميتها في التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أصدرت لائحة تنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، بهدف حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصا استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.وفق “أخبار 24”.

كلاب ضالة تهاجم “ضبعاً” في محايل عسير وتصيبه بجروح بالغة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159230.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.