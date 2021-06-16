هيئة الخرج توعّي الجيل الصاعد بزيارة لأكاديمية رياضية

في بادرة نوعية وعناية بفئة الشباب والجيل الصاعد قام فضيلة رئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ : محمد بن عويض العضيلة المطيري بزيارة ودية توعوية لأكاديمية الخرج الرياضية.
وتحدث الشيخ رعاه الله عن أهمية تمسك المسلم بدينه وهويته الإسلامية، والتفقه فيما هو واجب بالضرورة معرفته والتفقه فيه .. والحرص على الأخلاق الحسنة و تحصين النفس بالأذكار في الصباح والمساء ووجوب طاعة الوالدين وولاة الأمر والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة والسداد وللمسلمين كافة .
وفي نهاية اللقاء قدم فضيلة رئيس الهيئة هدايا توعوية وعينية للمسؤولين والمتدربين .