نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > عمرهـا 66 عـامـاً .. وثيقة تاريخية تـظهر أمراً مـلكياً بتحديد ميزانية أمانة الرياض
16/06/2021   11:09 م

عمرهـا 66 عـامـاً .. وثيقة تاريخية تـظهر أمراً مـلكياً بتحديد ميزانية أمانة الرياض

+ = -
911

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم (الأربعاء)، وثيقةً تاريخية عمرها 66 عاماً تـظهر أمراً مـلكياً بتحديد ميزانية أمانة مدينة الرياض.

وأوضح المركز أن الوثيقة تعود للعام 1376هـ، وهي موقعة من الملك سـعود بـن عـبدالعزيز، وحدّدت ميزانية الأمانة بمبلغ 5.14 مليون ريال عربي.

وفق “أخبار 24”.

عمرهـا 66 عـامـاً .. وثيقة تاريخية تـظهر أمراً مـلكياً بتحديد ميزانية أمانة الرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159239.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.