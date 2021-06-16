عمرهـا 66 عـامـاً .. وثيقة تاريخية تـظهر أمراً مـلكياً بتحديد ميزانية أمانة الرياض

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم (الأربعاء)، وثيقةً تاريخية عمرها 66 عاماً تـظهر أمراً مـلكياً بتحديد ميزانية أمانة مدينة الرياض.
وأوضح المركز أن الوثيقة تعود للعام 1376هـ، وهي موقعة من الملك سـعود بـن عـبدالعزيز، وحدّدت ميزانية الأمانة بمبلغ 5.14 مليون ريال عربي.
#وثيقة_تاريخية عمرهـا ٦٦ عـامـاً تـظهر أمراً مـلكياً موقعاً مـن جـلالة الملك سـعود بـن عـبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بتحديد ميزانية أمانة مدينة الرياض بمبلغ خمسة ملايين ومائة وأربعين الف ريالاً عربياً pic.twitter.com/7MQ8aE6029
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) June 16, 2021
وفق “أخبار 24”.