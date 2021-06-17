لرصد أولويات سكان الأحياء من الخدمات البلدية.. “بلدي الرياض” يدشن برنامج “أولويات أحيائنا”

دشن المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض أمس (الأربعاء) برنامج أولويات أحيائنا والذي يهدف لرصد أولويات سكان الأحياء من الخدمات البلدية.
ونظم المجلس لقاءً خاصاً استضاف فيه إعلاميين ومشرفي حسابات الأحياء في منصات التواصل الاجتماعي وأصدقاء المجلس البلدي، لمناقشة البرنامج والتعريف به للفئات المستهدفة.
وأعلن نشر استبانة إلكترونية على موقعه الرسمي عبر الرابط التالي؛ حيث يسعى من خلالها لتحديد 60 ملحوظة في نطاق الدوائر الانتخابية العشر خلال شهر كامل.
وأشار إلى أن الاستبانة ستعمل على تحديد 6 ملحوظات لكل دائرة، وتنظيم لقاءات مع أصدقاء الأحياء بالدائرة، إضافة لطلب تقارير من مركز طوارئ الأمانة 940 توضِّح الخدمات الأكثر طلبًا لمعالجتها من أمانة المنطقة والبلديات الفرعية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي خالد العريدي، أن هذا اللقاء هو حلقة متصلة ضمن جهود المجلس الساعية للوصول إلى سكان الرياض عبر فتح قنوات متعددة للمواطنين، لتحديد أولوياتهم من الخدمات البلدية بناء على آرائهم وأفكارهم.
وأوضح العريدي أن فكرة البرنامج نالت مباركة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، خلال لقائه مع أعضاء المجلس البلدي مؤخراً.