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أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا علق عشريني على واقعة بكائه بعد سماعه الأصوات لأول مرة بسن الخامسة
17/06/2021   9:07 ص

بالفيديو.. هكذا علق عشريني على واقعة بكائه بعد سماعه الأصوات لأول مرة بسن الخامسة

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روى شاب قصة غيرت حياته في سن الخمس سنوات، وكيف عادت إليه حاسة السمع بعد إجرائه عملية جراحية.

وظهر الشاب فهد البكر، في مقطع فيديو وهو يبكي بشدة حينما كان عمره خمس سنوات، بعد سماعه الأصوات لأول مرة في حياته.

وقال الشاب البكر وفقاً لقناة “العربية”، إنه أصيب في عمر الـ10 شهور بالحمى الشوكية والتي فقد على إثرها حاسة السمع، قبل أن يجري عملية زراعة قوقعة في عمر الخمس سنوات. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن أسرته وقفت بجواره حتى حصل على شهادة البكالوريوس، مشيراً إلى أنه لا يوجد مستحيل طالما تمتع الإنسان بالعزيمة والثقة بالنفس.

بالفيديو.. هكذا علق عشريني على واقعة بكائه بعد سماعه الأصوات لأول مرة بسن الخامسة

أخبار محلية
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