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أخبار محلية > الزعاق: الرياح الصيفية هذه الأيام محمّلة بالأتربة وستؤثر على هذه المناطق وقد تمتد إلى السيارات
17/06/2021   9:07 ص

الزعاق: الرياح الصيفية هذه الأيام محمّلة بالأتربة وستؤثر على هذه المناطق وقد تمتد إلى السيارات

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن الرياح الصيفية السائدة هذه الأيام هي رياح السموم، وستهب على المناطق الجنوبية وسواحل تهامة، مبيناً أنها محمّلة بالأتربة الزاحفة على بطن الطريق.

وأشار الزعاق إلى أن رياح السموم قد يمتد تأثيرها على السيارات، مجدداً نصيحته لتجنب السفر هذه الأيام خلال فترة منتصف النهار خاصة وقت الظهيرة طوال الستين يوماً المقبلة.

وأضاف أن رياح السموم تؤثر على بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية، وهي جافة وتتجاوز حرارتها 54 درجة مئوية في أغلب المناطق، وإذا زادت حدة حركتها عن المتوسطة فإنها تثير الغبار والأتربة والنقع. وفق “أخبار 24”.

الزعاق: الرياح الصيفية هذه الأيام محمّلة بالأتربة وستؤثر على هذه المناطق وقد تمتد إلى السيارات

أخبار محلية
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