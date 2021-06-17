الزعاق: الرياح الصيفية هذه الأيام محمّلة بالأتربة وستؤثر على هذه المناطق وقد تمتد إلى السيارات

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن الرياح الصيفية السائدة هذه الأيام هي رياح السموم، وستهب على المناطق الجنوبية وسواحل تهامة، مبيناً أنها محمّلة بالأتربة الزاحفة على بطن الطريق.
وأشار الزعاق إلى أن رياح السموم قد يمتد تأثيرها على السيارات، مجدداً نصيحته لتجنب السفر هذه الأيام خلال فترة منتصف النهار خاصة وقت الظهيرة طوال الستين يوماً المقبلة.
وأضاف أن رياح السموم تؤثر على بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية، وهي جافة وتتجاوز حرارتها 54 درجة مئوية في أغلب المناطق، وإذا زادت حدة حركتها عن المتوسطة فإنها تثير الغبار والأتربة والنقع. وفق “أخبار 24”.
الرياح الصيفية السائدة:
كرياح السموم على الشرقية والوسطى
ورياح الغبيرة على المناطق الجنوبية وسواحل تهامة
وهي حاملة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق ولها تأثير على السيارات(تدمر البدي)
تجنب السفر في منتصف النهار خاصة في حال الظهيرة طوال الستين يوماً القادمة
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 16, 2021