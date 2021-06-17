يصلي وينتهي وقت الصلاة قبل أن يتم الركعة الأخيرة فما حكمه؟.. “المصلح” يوضح

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حكم مَن يؤخّر الصلاة لنهاية وقتها وقد ينتهي وقت الصلاة قبل أن يتم الركعة الأخيرة، وهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة.
وقال الشيخ المصلح في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الواجب أن تؤدى جميع الصلوات بكامل أجزائها في وقتها لقوله تعالى: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً”.
وأضاف أنه لا يصح تأخير الصلاة لدرجة ألا تؤدى جميعها في وقتها فيكون التسليم بعد خروج الوقت، مبيناً أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة لو أدرك ركعة قبل خروج الوقت. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى قول النبي ﷺ:” من أدرك ركعة من الصبح قبل تطلع الشمس فقد أدرك الصبح”، مؤكداً أن هذا ليس مسوغاً لتأخير الصلاة إلى هذا الحد، وأن العلماء أجمعوا أن عدم إيقاع جميع الصلاة بوقتها غير جائز.
يؤخر الصلاة حتى نهاية الوقت فهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh pic.twitter.com/C6JOtjyFfG
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) June 16, 2021