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أخبار محلية > مصادر: إجراءات جديدة للممارسين الصحيين الأجانب القادمين للمملكة من الدول المستمر تعليق القدوم منها
17/06/2021   9:06 ص

مصادر: إجراءات جديدة للممارسين الصحيين الأجانب القادمين للمملكة من الدول المستمر تعليق القدوم منها

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أوضحت مصادر أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات جديدة حيال الممارسين الصحيين الأجانب القادمين من الدول المستمر تعليق القدوم منها.

وكشفت المصادر لـ”أخبار 24″ أن على الممارسين الصحيين الأجانب القادمين من الوجهات المستمر تعليق القدوم منها؛ تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا بناءً على تحليل من جهةٍ موثوقة خارج المملكة بما لا يتجاوز موعد إجرائه 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى أراضي المملكة، وذلك للمحصن، على ألا يلزمهم تحليل آخر عند الوصول.

وأضافت أن الممارسين الصحيين الأجانب، غير المحصنين والقادمين من المناطق المستمر تعليق القدوم منها يلزمهم تقديم ما يثبت عدم إصابتهم بالفيروس من جهة موثوقة قبل المغادرة بـ 72 ساعة، إضافة لخضوعهم للحجر المؤسسي لهم ولمرافقيهم غير المحصنين ومن هم دون سن 18 عاماً مع إجراء فحص “PCR” في اليوم الأول واليوم السابع.

مصادر: إجراءات جديدة للممارسين الصحيين الأجانب القادمين للمملكة من الدول المستمر تعليق القدوم منها

أخبار محلية
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