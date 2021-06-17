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أخبار محلية > بينها “باندول إكسترا”.. تحذير من حمل المُسافرين إلى جورجيا لأدوية دون وصفة
17/06/2021   9:06 ص

بينها “باندول إكسترا”.. تحذير من حمل المُسافرين إلى جورجيا لأدوية دون وصفة

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حذّرت سفارة المملكة لدى جورجيا، جميع المواطنين المُتجهين إلى هناك من حمل أدوية دون وصفة طبية، داعيةً إلى التقيد بتعليمات الحكومة الجورجية.

وشددت على ضرورة أن تكون الأدوية التي يحملها المواطن لا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة في جورجيا، وذلك تفادياً لأي إشكال قد يتم التعرض له.

وأوضحت مصادر، أن بعض الأدوية المحظور على الركاب حملها دون وصفة طبية هي “حبوب بنادول إكسترا” و”فيفادول بلص”. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن عقوبة ذلك تتضمن الغرامة بأكثر من 3 آلاف دولار أمريكي، أو السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

بينها “باندول إكسترا”.. تحذير من حمل المُسافرين إلى جورجيا لأدوية دون وصفة

أخبار محلية
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