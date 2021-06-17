ضبط 7 أطنان من الفواكه الفاسدة قبل توزيعها في الدمام

تمكّن مراقبو أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، من ضبط ومصادرة أكثر من 7 أطنان من الفواكه التالفة وغير الصالحة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.
وشملت المضبوطات فواكه: “المانجو، والشمام، والفلفل، والجوافة، والليمون”، حيث تم تحرير مخالفة للمخالف حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة، محمد الصفيان، أنه تم الرفع من وتيرة الأعمال الرقابية بأسواق النفع العام خلال الفترة الماضية، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
كما أكد أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها للتأكد من سلامة الأغذية، ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية.
وفق “أخبار 24”.