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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: 5 إرشادات هامة عند استخدام المكملات ‏الغذائية
17/06/2021   3:34 م

“الغذاء والدواء”: 5 إرشادات هامة عند استخدام المكملات ‏الغذائية

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة اتباع التعليمات الموضحة ‏على بطاقة المنتج، بعد تحديد احتياج كل شخص من ‏المكملات ‏الغذائية، طبقًا لتعليمات الطبيب المختص، أو أخصائي التغذية.‏

وأوضحت الهيئة أهمية معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها ‏للوصول للحد المطلوب دون زيادة في الحصة ‏اليومية، مع ‏شرب كمية وافرة من الماء، وخاصة مع المكملات التي تحتوي ‏على نسبة عالية من البروتين.

وشددت على التوقف فورًا عن استخدام المكمل عند وجود أي ‏أعراض جانبية مصاحبة، ومراجعة الطبيب المختص ‏وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق “طمني”‏.

وحذرت من استخدام أي نوع من المكملات الغذائية بناء على ‏تجربة أشخاص آخرين، دون العلم بالاحتياج الشخصي أو ‏أخذ ‏النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية.

وبيّنت أن تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر، بناءً ‏على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل ‏التي تؤثر ‏في الحصول على الفائدة المرجوة.

"الغذاء والدواء": 5 إرشادات هامة عند استخدام المكملات ‏الغذائية

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: 5 إرشادات هامة عند استخدام المكملات ‏الغذائية

أخبار محلية
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