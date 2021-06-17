“الغذاء والدواء”: 5 إرشادات هامة عند استخدام المكملات ‏الغذائية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة اتباع التعليمات الموضحة على بطاقة المنتج، بعد تحديد احتياج كل شخص من المكملات الغذائية، طبقًا لتعليمات الطبيب المختص، أو أخصائي التغذية.
وأوضحت الهيئة أهمية معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها للوصول للحد المطلوب دون زيادة في الحصة اليومية، مع شرب كمية وافرة من الماء، وخاصة مع المكملات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.
وشددت على التوقف فورًا عن استخدام المكمل عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة، ومراجعة الطبيب المختص وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق “طمني”.
وحذرت من استخدام أي نوع من المكملات الغذائية بناء على تجربة أشخاص آخرين، دون العلم بالاحتياج الشخصي أو أخذ النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية.
وبيّنت أن تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر، بناءً على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة.
وفق “أخبار 24”.