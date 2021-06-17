“الداخلية “: تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، حكم القتل قصاصًا في مواطن قَتل آخر بطلقات نارية في منطقة الرياض.
وذكرت الوزارة أن المواطن “أحمد بن مناجي بن علي نهاري” أقدم على قَتل المواطن عبدالله بن محمد بن منير الشهراني، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم في مدينة الرياض.