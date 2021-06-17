أكاديمي سعودي يسجل براءة اختراع بأمريكا حول ‏‏”توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًا”‏

سجل وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور علي آل خزيم القحطاني، براءة اختراع بمكتب الاختراعات الأمريكي، تحت عنوان “توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًّا”.
وأوضحت الجامعة أن فكرة الاختراع، والتي تم إنجازها بمشاركة باحثين أكاديميين من دول مختلفة، ترتكز على توليد طاقة بديلة ومتجددة للسيارة بطريقة ذاتية وصديقة للبيئة، من خلال استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء لبعض أجزاء السيارة، وطاقة الرياح، عبر أنابيب هواء باستخدام مواد مركبة لتساهم في حركة السيارة بطريقة فعالة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن القحطاني خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بقسم الهندسة الميكانيكية عام 1423ه، وحصل على درجة الماجستير من جامعة أديليد في أستراليا عام 1427هـ، ثم نال درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة ليدز في بريطانيا عام 1435هـ، ويمتلك رصيدًا علميًّا من الأبحاث والدراسات تجاوز المنشور منها 40 ورقة علمية.