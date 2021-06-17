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أخبار محلية > أكاديمي سعودي يسجل براءة اختراع بأمريكا حول ‏‏”توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًا”‏
17/06/2021   3:33 م

أكاديمي سعودي يسجل براءة اختراع بأمريكا حول ‏‏”توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًا”‏

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سجل‎ ‎وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي، ‏الدكتور علي آل خزيم القحطاني،‎ ‎براءة اختراع بمكتب الاختراعات ‏الأمريكي، تحت عنوان “توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًّا”.‏

‏ وأوضحت الجامعة أن فكرة الاختراع، والتي تم إنجازها ‏بمشاركة باحثين أكاديميين من دول مختلفة، ترتكز على توليد ‏طاقة بديلة ومتجددة للسيارة بطريقة ذاتية وصديقة للبيئة، من ‏خلال استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء لبعض أجزاء ‏السيارة، وطاقة الرياح، عبر أنابيب هواء باستخدام مواد مركبة ‏لتساهم في حركة السيارة بطريقة فعالة. ‏ وفق “أخبار 24”.
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يذكر أن القحطاني خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بقسم الهندسة الميكانيكية عام 1423ه، وحصل على درجة الماجستير من جامعة أديليد في ‏أستراليا عام 1427هـ، ثم نال ‏درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة ليدز في ‏بريطانيا عام 1435هـ، ويمتلك رصيدًا علميًّا من الأبحاث ‏والدراسات تجاوز المنشور منها 40 ورقة علمية.‏

أكاديمي سعودي يسجل براءة اختراع بأمريكا حول ‏‏”توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًا”‏

أخبار محلية
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