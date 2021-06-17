وصلت إلى 98%.. “الصحة”: تحقيق نسب عالية في تحصين كبار السن بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، أنها حققت نسبة عالية في تحصين كبار السن (60 عامًا وما فوق) بلقاح كورونا، حيث بلغت 98% في بعض مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أـن نسبة تحصين كبار السن في حفر الباطن بلغت 98%، وفي الأحساء 93%، وفي القريات 93%، وفي بيشة 86%، وفي الرياض 83%، وفي المنطقة الشرقية 80%، والطائف 80%.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحقيق النسب المذكورة لتحصين كبار السن، بعد تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل.
وكانت الصحة منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم.
كما أطلقت خدمة ” أولوية” التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة . وفق “أخبار 24”.
وأهابت الصحة بالمبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال “تطبيق صحتي”، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.