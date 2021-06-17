بدء سريان نظام الغرف الجديد .. وتعديل مسمى المجلس لـ”اتحاد الغرف السعودية”

أعلن مجلس الغرف السعودية، رسمياً، تغيير مسماه إلى اتحاد الغرف السعودية، بالتزامن مع بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء، غدًا (الجمعة).
ويمثل اتحاد الغرف السعودية المظلة النظامية للغرف التجارية والصناعية (وعددها 28) وقطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، وبناء الشراكات التجارية الدولية، ويقوم بتمثيل الغرف السعودية محليًا ودوليًا.
ومن أبرز ملامح التطوير في نظام الغرف التجارية الجديد إعادة هيكلة مجلس الغرف وتعديل مسماه إلى “اتحاد الغرف”، وتقييم الغرف التجارية بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء، وعدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة، وإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. وفق “أخبار 24”.
كما ينص النظام الجديد على إنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، والسماح بإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مجالس إدارات الغرف، ومنح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الأوضاع عند انخفاض الأداء مع إمكانية إعادة التشكيل، وتفعيل دور الجمعيات العمومية بالغرف وزيادة الصلاحيات بما يدعم الحوكمة والشفافية.