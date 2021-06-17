مصادر: التأمين الإلزامي للمباني سيكون لمدة 10 سنوات .. والسماح بتقسيطه على دفعتين

نصت ضوابط التأمين الإلزامي للمباني السكنية والتجارية، المقرر بدء تطبيقه اعتبارًا من الشهر القادم، أن يكون التأمين لمدة 10 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان الوثيقة، مع إتاحة التنازل عن التأمين للغير في حال بيع العقار.
وأكدت مصادر، وفقا لـ”عكاظ”، أن تكلفة التأمين ستبلغ 1.5 إلى 2% من تكلفة إنشاء المبنى كاملة، مع السماح للمالك بدفعها على مرحلتين، وستمثل الدفعة الأولى مقابل تأمين 30% من قيمة إنشاء المبنى وذلك عند إصدار رخصة البناء، والدفعة الثانية 70% تكون عند اكتمال أعمال المشروع لتفعيل وثيقة التأمين.
وأضافت المصادر أنه مع تفعيل وثيقة التأمين يتم احتساب القسط المتبقي عند الانتهاء من البناء، وذلك على أساس التكلفة الإجمالية لبناء المبنى، وستكون قيمة التأمين مساوية لقيمة إعادة بناء المبنى تماما.
وأكدت أنه ستتم تغطية الأضرار عن العيوب الخفية وأعمال عزل المياه التي تظهر بعد اكتمال الأعمال الإنشائية، ضمن تأمين العيوب الخفية الذي سيطبق على المباني.