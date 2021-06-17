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أخبار محلية > “أشعل فتيل الخلافات في بيت صديقتها” .. سيدة تطلب الطلاق من ثلاثيني زرع برامج تجسس في هاتفها
17/06/2021   7:07 م

“أشعل فتيل الخلافات في بيت صديقتها” .. سيدة تطلب الطلاق من ثلاثيني زرع برامج تجسس في هاتفها

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قررت سيدة وضع حد لعلاقتها الزوجية بعدما اكتشفت أن زوجها الثلاثيني يتجسس عليها، وسبب مشكلات بينها وبين صديقتها.

وترجع تفاصيل الواقعة، وفقا لـ”الوطن”، عندما رغب الزوج في أن تقطع زوجته علاقتها بصديقتها، فعمد على مراقبة مكالمات زوجته ومحادثاتها، ولجأ إلى برامج تجسس لتنفيذ هذه المهمة.

وادعى الزوج أنه سيشتري هاتفا جديدا لها، ووضع في الهاتف برامج تجسس، وقام بعمل نسخة من الرسائل التي كانت تدور حول زوج صديقتها، وحذف جزءا منها ثم أرسلها لزوجها.

وتسبب هذا الأمر في حدوث مشاكل بين أسرة الزوجة والصديقة، فقررت الأولى الطلاق من زوجها، وتوجهت إلى إحدى المحاكم في المملكة، ورفعت دعوى قضائية منه، مطالبة بمعاقبته على التجسس والتنصت عليها.

“أشعل فتيل الخلافات في بيت صديقتها” .. سيدة تطلب الطلاق من ثلاثيني زرع برامج تجسس في هاتفها

أخبار محلية
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