“أرامكو السعودية” تعلن عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية.
وأوضحت أرامكو السعودية أن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول.
وبينت أن قيمة الطرح بلغت 6 مليارات دولار أمريكي، لعدد إجمالي بلغ 30 ألف، بقيمة اسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي، وبعائد %0.946 للصكوك المستحقة خلال (3) سنوات و1.602% للصكوك المستحقة خلال (5) سنوات و2.694% للصكوك المستحقة خلال (10) سنوات. وفق “أخبار 24”.