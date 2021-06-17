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أخبار محلية > ‏”التأمينات”: دمج مؤسسة التقاعد لن يؤثر على حقوق العملاء
17/06/2021   7:08 م

‏”التأمينات”: دمج مؤسسة التقاعد لن يؤثر على حقوق العملاء

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أكد مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، ‏نادر الوهيبي، أنه سيتم التخطيط لعملية دمج المؤسسة العامة ‏للتقاعد في التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة استمرارية تقديم ‏الخدمة وعدم تأثر حقوق العملاء‎.

وأوضح الوهيبي وفقًا لـ”الاقتصادية”، أنه سيتم التركيز في ‏البداية على الأعمال الأسهل والجاهزة للدمج، التي لا تؤثر في ‏سير الخدمات المقدمة للعملاء، ومن ثم الانتقال لدمج الأعمال ‏الأخرى فور جاهزيتها للدمج‎.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء في نقل كل أصول ‏المؤسسة العامة للتقاعد إلى التأمينات الاجتماعية، وفق آلية معينة ‏لا تؤثر في سير الأعمال، لافتًا إلى عدم تحديد وقت بعينه في ‏الوقت الراهن للانتهاء من عملية الدمج.‏‎

وكانت المؤسستان أوضحتا في بيان، أن قرار الدمج يأتي في ‏إطار حرص القيادة على توحيد الجهود في الاختصاصات ‏المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير ‏الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية.‏

‏”التأمينات”: دمج مؤسسة التقاعد لن يؤثر على حقوق العملاء

أخبار محلية
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