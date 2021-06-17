‏”التأمينات”: دمج مؤسسة التقاعد لن يؤثر على حقوق العملاء

أكد مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، نادر الوهيبي، أنه سيتم التخطيط لعملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة استمرارية تقديم الخدمة وعدم تأثر حقوق العملاء.
وأوضح الوهيبي وفقًا لـ”الاقتصادية”، أنه سيتم التركيز في البداية على الأعمال الأسهل والجاهزة للدمج، التي لا تؤثر في سير الخدمات المقدمة للعملاء، ومن ثم الانتقال لدمج الأعمال الأخرى فور جاهزيتها للدمج.
وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم البدء في نقل كل أصول المؤسسة العامة للتقاعد إلى التأمينات الاجتماعية، وفق آلية معينة لا تؤثر في سير الأعمال، لافتًا إلى عدم تحديد وقت بعينه في الوقت الراهن للانتهاء من عملية الدمج.
وكانت المؤسستان أوضحتا في بيان، أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية.