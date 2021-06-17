تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس الاتحاد العربي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم (الخميس) تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 – 2025).
وجاءت تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ليكون رئيسًا لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم بعد انتخابات أعضاء مجلس الاتحاد العربي في الجمعية العمومية الـ 26 للاتحاد.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل -عقب تزكيته رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم- دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بخمسة ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه. وفق “أخبار 24”.