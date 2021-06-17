نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس الاتحاد العربي
17/06/2021   7:08 م

تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس الاتحاد العربي

+ = -
482

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم (الخميس) تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 – 2025).

وجاءت تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ليكون رئيسًا لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم بعد انتخابات أعضاء مجلس الاتحاد العربي في الجمعية العمومية الـ 26 للاتحاد.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل -عقب تزكيته رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم- دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بخمسة ملايين ريال سنوياً للاتحاد العربي ولبرامجه. وفق “أخبار 24”.

تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس الاتحاد العربي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159360.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.