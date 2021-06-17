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اخبار رياضية > المدرب الوطني ماجد العلي: اختيارات “الشهري” لثلاثي الهلال موفقة بنسبة 100%
17/06/2021   7:07 م

المدرب الوطني ماجد العلي: اختيارات “الشهري” لثلاثي الهلال موفقة بنسبة 100%

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أشاد المدرب الوطني، ماجد العلي، باختيار مدرب المنتخب الأولمبي، سعد الشهري، للثلاثي فوق السن خلال المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأشار العلي، وفقًا لـ “الاقتصادية”، إلى أن قرار الشهري باختيار الثلاثي: سلمان الفرج، ياسر الشهراني وسالم الدوسري لمعسكر الأخضر الأولمبي موفق بنسبة 100%، مضيفًا: “هم الأفضل في المراكز المختارة، والشهري سيكون بحاجة إليهم”.

وأتم ماجد العلي تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعبين الثلاثة لم يحصلوا على فترة راحة كافية منذ عامين سواء مع المنتخب أو الهلال لذا يحتاجون لبرنامج إعداد خاص خلال المعسكر.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، 24 لاعبًا للانخراط في معسكر إعدادي بمدينة الرياض خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 14 يوليو، ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، للتعرف عليهم.. اضغط هنا

المدرب الوطني ماجد العلي: اختيارات “الشهري” لثلاثي الهلال موفقة بنسبة 100%

اخبار رياضية
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