“الخضير” يوضح حكم انشغال الزوج بإعداد الرسالة العلمية عن حقوق الزوجة

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الدكتور عبد الكريم الخضير، حكم انشغال الزوج عن حقوق الزوجة بإعداد الرسالة العلمية.
وأشار إلى أنه لا يجوز للزوج التقصير في واجبات زوجته والتفريط في حقوقها، مبينًا أن تفرغه لإنجاز الرسالة قد يكون من باب المندوب، موضحًا أن ما أوجب الله لزوجته عليه واجب، ولا يُعارض المندوب بالواجب.
وأضاف أنه إذا طالبَت الزوجة بحقوقها ألزِم بها ولو كان على حساب رسالته، وإذا سامحته من باب التعاون على إنجاز هذه الرسالة التي قد تعود بالخير والنفع للأسرة كلها فهذا شأنها، وتثاب على ذلك. وفق “أخبار 24”.