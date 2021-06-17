هيئة المقاولين​: نصف مليون مواطن ومواطنة يعملون بقطاع المقاولات .. وعدد الإصابات بين العمال 3.6 ألف حالة في 2020

أعلنت الهيئة العامة للمقاولين، أن عدد الموظفين والموظفات في قطاع المقاولات في المملكة بلغ 2.8 مليون في عام 2020 م، منهم 350.7 ألف مواطن و136 ألف مواطنة.
ولفتت إلى أن نسبة المرأة العاملة في قطاع المقاولات بلغت 11.1 %، مشيرة إلى أن العامل الأجنبي يسيطر على النسبة الأكبر من العمالة إجمالا حيث يبلغ نسبة العاملين السعوديين 17.2 % مقابل 2.3 مليون عامل غير سعودي بنسبة 83 %.
وأوضحت الهيئة وفقا للتقرير الإحصائي السنوي لقطاع المقاولات لعام 2020 م، أن نسبة العمال الذين يعملون في منشآت يملكها مواطن سعودي 97.2 % من مجموع العمالة.
واستحوذت الجنسية البنغالية خلال عام 2020 على النسبة الأكبر بين العاملين الأجانب بـ 18.6 % تلتها الهند بنسبة 18.6 %، ثم باكستان 15.7 %، وجاءت في نهاية الترتيب الجنسيتان: السودانية 2.1 %، والسورية 1.8 %.
وسجل قطاع المقاولات خلال العام 2020، 3.6 ألف إصابة ما بين “تحت الإجراء الطبي، وشفاء دون عجز، وشفاء بعجز إلى جانب حالات الوفاة”. وفق “أخبار 24”.
وسجلت المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض أعلى نسبة إصابات والتي بلغت 29 % من إجمالي الإصابات، والتي شهدت انخفاضا في عدد الإصابات عن العام السابق بعكس منطقة نجران والتي شهدت زيادة 87 % في نسبة الإصابات، ويعود ذلك لزيادة عدد المنشآت في 2020.
وبلغت نسبة إصابة السعوديين من إجمالي الإصابات 3 % بواقع إصابتين بكل 10 آلاف عامل، بينما استحوذت إصابات غير السعوديين على النسبة الأكبر، والتي تمثل 97 % من إجمالي الإصابات.