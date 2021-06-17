علماء بريطانيون: كورونا لن يختفي ويجب التعايش معه حتى لو تسبب في مئات الوفيات يومياً

شدد علماء بريطانيون على أن فيروس كورونا لن يتم القضاء عليه أبدًا وسيحتاج العالم إلى تعلم كيفية التعايش معه حتى لو تسبب في مئات الوفيات يوميًا.
وقال خبير الطب في جامعة باكنغهام البروفيسور كارول سيكورا، إن كورونا سيصبح سمة طبيعية في المجتمع، ويجب العمل على تخفيض وفياته إلى مستويات مماثلة لوفيات الإنفلونزا.
من جانبه، أكد عالم الأوبئة بجامعة كامبريدج ،الدكتور راغب علي، أنه بمجرد حصول معظم السكان البالغين على اللقاح، سيكون المجتمع في وضع قوي، وإطالة القيود المفروضة لن تغير الكثير. وفق “أخبار 24”.
إلى ذلك، أشار وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إلى ضرورة تقبل الفيروس ، مضيفاً ” علينا أن نتقبل أن هذا الفيروس سينتشر وفي الشتاء القادم سنجد أن الناس يصابون به أو المتغيرات اللاحقة”.