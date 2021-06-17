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أخبار محلية > ” البنك المركزي ” يكمل الربط الإلكتروني مع “المالية” بشأن حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك
18/06/2021   12:00 ص

” البنك المركزي ” يكمل الربط الإلكتروني مع “المالية” بشأن حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك

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كشف البنك المركزي السعودي عن اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية بهدف معالجة الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الإلكترونية “حساب”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مبدأ التحسين والتطوير المستمر لإجراءات العمل، وامتداداً لمبادرات البنك المركزي في الربط الإلكتروني مع أصحاب المصلحة الذين تربطهم معه أعمال مشتركة، وفهم احتياجاتهم لتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة علـى نحو يُمكّن من تحقيق مستوى جودة ورضا عالٍ، مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار إلى سعيه لتحسين وتسريع الإجراءات المرتبطة بطلبات الحسابات البنكية للجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية التي ترد من وزارة المالية، وذلك من خلال إيجاد حلول تقنية تساهم في التقليل من التدخل البشري، إلى جانب الرفع من جودة الإجراءات وسرعة تنفيذها، وسهولة الوصول إلى تلك الحسابات. وفق “أخبار 24”.

” البنك المركزي ” يكمل الربط الإلكتروني مع “المالية” بشأن حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك

أخبار محلية
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