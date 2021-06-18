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أخبار محلية > هل تُعيق أدوية “كورتيزون” أو “تخثر الدم” تلقّي لقاح “كورونا”؟.. “الصحة” ترد
18/06/2021   8:19 ص

هل تُعيق أدوية “كورتيزون” أو “تخثر الدم” تلقّي لقاح “كورونا”؟.. “الصحة” ترد

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ردت وزارة الصحة على استفسارين بشأن مدى تأثير تناول أدوية “منع تخثر الدم” أو الـ”كورتيزون” على تلقي اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”.  

وأوضحت الوزارة، أن تناول أدوية “كورتيزون” ليس من موانع تلقّي لقاح “كورونا”، لكن يُنصح بأن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المُعالج.  

وأشارت إلى أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكن لهم أخذ اللقاح، مع الحرص على المراقبة بعد أخذه لمدة 30 دقيقة.   وفق “أخبار 24”.

ودعت مَن يتناولون أدوية لمنع تخثر الدم إلى التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية بأخذ اللقاح من عدمه.

هل تُعيق أدوية “كورتيزون” أو “تخثر الدم” تلقّي لقاح “كورونا”؟.. “الصحة” ترد

أخبار محلية
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