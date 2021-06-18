“تشوهات الأظافر”.. علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس “كورونا”

كشف تقرير حديث، عن عرض جديد يُشير إلى الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد وهو ظهور تشوهات على الأظافر.
وأوضح التقرير أن تلك الحالة يُطلق عليها اسم “أظافر كوفيد”، وتكون من خلال ظهور بعض العلامات والتشوهات على الأظافر، بينها شكل نصف قمر أحمر على شكل شريط مُحدب فوق المنطقة البيضاء عند قاعدة الأظافر.
ولفت وفقاً لموقع “Science Alert“، إلى أن العلامات الأخرى التي جرى تسجيلها تتضمن حدوث تغير في اللون البرتقالي في أطراف الأظافر، وكذلك ظهور خطوط بيضاء على أظافر المريض.
وأشار إلى أن سبب تلك التشوهات قد يعود إلى تلف الأوعية الدمـوية المُرتبط بالفيروس نفسه، أو بسبب الاستجابة المناعية ضد الفيروس، الأمر الذي يتبعه حدوث جلطات دمـوية صغيرة وتغير لونها. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن تلك العلامات لا تُثير القلق وقد تستمر بين أسبوع واحد إلى أكثر من أربعة أسابيع، مبيناً أن هناك أعراضاً أخرى غير عادية مثل سقوط الأظافر بعد ثلاثة أشهر من إصابتها.