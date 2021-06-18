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أخبار محلية > أستاذ عناية مُركزة يوضح سبب خطورة “الفطر الأخضر” على المُصابين بـ”كورونا”
18/06/2021   8:18 ص

أستاذ عناية مُركزة يوضح سبب خطورة “الفطر الأخضر” على المُصابين بـ”كورونا”

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أوضح أستاذ التخدير والعناية المُركزة الدكتور ناصر توفيق، سبب خطورة مرض “الفطر الأخضر” على المُصابين والمُتعافين من فيروس “كورونا”.

وقال توفيق في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن خطورة “الفطر الأخضر” تكمن في إصابته الرئة والأعضاء الداخلية بالجسم، وذلك بعكس الفطر الأسود الذي كان يظهر على الوجه والعينين.  

ولفت إلى أن أطول مدة للإصابة بالفيروس تصل إلى ثلاثة أشهر، ويمكن متابعة ذلك من خلال استمرار فحص المرضى بشكل دوري وإن لم تظهر عليهم أي أعراض.   وفق “أخبار 24”.

وكانت الهند قد سجلت مؤخراً أول حالة إصابة بعدوى “الفطر الأخضر” لشخص تعافى من إصابته بفيروس “كورونا”، وذلك في ولاية ماديا براديش.

أستاذ عناية مُركزة يوضح سبب خطورة “الفطر الأخضر” على المُصابين بـ”كورونا”

أخبار محلية
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