أول تعليق من فواز القرني على رحيله من الاتحاد

علق حارس مرمى نادي الاتحاد، فواز القرني على أنباء رحيله من صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكد القرني في تصريحات تلفزيونية لقناة “mbc” أنه إلى الآن لاعب ضمن نادي الاتحاد ومستمر إلى نهاية الموسم المقبل، ولا يحق لأي نادٍ أن يتفاوض معه.
وأضاف القرني أنه يهدف المشاركة أساسيًا مع المنتخب الوطني، وكحارس مرمى فهذه فترة صعبة أن يغيب عن المشاركة لمدة تزيد عن سنة ولكنه سواء شارك أو لم يشارك، فمصلحة الاتحاد فوق كل شيء. وفق “أخبار 24”.
وترددت أنباء قوية عن رحيل فواز القرني في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الاتحاد، في ظل وجود البرازيلي مارسيلو جروهي.