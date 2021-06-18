الشيخ العقيلي في خطبة الجمعة :- العمل التطوعي وبرنامج ولي العهد لإصلاح ذات البين

أكد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي في خطبتي الجمعة ٨ / ١١ / ١٤٤٢ على أهمية العمل التطوعي في الإسلام انطلاقًا من قول الله تعالى (( ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم )) ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحث أمته على العمل التطوعي ويمارسه كما في خروج النبي عليه الصلاة والسلام لأهل قباء للإصلاح بينهم لما تشاجروا بالحجارة ، كما أشار الشيخ العقيلي في خطبته لمكانة العمل التطوعي في بلادنا حرسها الله فإن المادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم نصت على (( وتشجع الدولة المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية )) مبرزًا الشيخ العقيلي في خطبته نموذجًا مشرفًا في الأعمال التطوعية والخيرية في بلادنا حرسها الله وهو برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين الذي يعمل منذ سنوات في العمل التطوعي والخيري في الإصلاح بين الناس والذي يشارك فيه أبناء هذه البلاد من مواطنين ومقيمين مساهمين في غرس قيم دينية وتطوعية و ووطنية وقد رفع الشيخ العقيلي في خطبته الشكر على هذا البرنامج لله عزوجل ثم لسمو ولي العهد الأمين ولجميع العاملين والمتطوعين منوهًا الشيخ العقيلي في خطبته بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في الأعمال التطوعية ومنها التعميم على الخطباء بتضمين خطب الجمعة بالكلام عن العمل التطوعي ومكانته وإبراز نماذج وطنية منه ، خاتمًا الشيخ العقيلي خطبته بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله
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