“شرطة عسير”: ضبط 28 مصاباً بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج

ضبطت شرطة منطقة عسير 28 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أن المخالفين تم القبض عليهم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.
يذكر أن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية وتعليمات العزل أو الحجر الصحي تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفقاً لـ”أخبار 24″.