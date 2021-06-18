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أخبار محلية > “الطيران المدني”: اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية بالحالة الصحية في “توكلنا”
18/06/2021   10:50 م

“الطيران المدني”: اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية بالحالة الصحية في “توكلنا”

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اكتمال ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” للرحلات الداخلية، وذلك لجميع خطوط الطيران الوطنية.

وأوضحت أن بطاقة صعود الطائرة تُصدر إلكترونياً فقط للمسافرين الذين حالتهم في التطبيق (مُحصّن/ مُحصّن جرعة أولى/ مُحصّن متعافي/ لم تثبت إصابته).

ويُعد الإجراء إحدى المبادرات التي دعمتها الهيئة للاستفادة من القدرات التقنية التي تملكها المملكة لتحسين تجربة المسافرين، من خلال ربط منظومة توكلنا مع أنظمة أمن المسافرين وأنظمة شركات الطيران الوطنية. وفقاً لـ”أخبار 24″.

“الطيران المدني”: اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية بالحالة الصحية في “توكلنا”

أخبار محلية
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