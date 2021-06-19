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أخبار محلية > بالفيديو.. أستاذ بكلية الطب يكشف عن لقاح واعد لعلاج مرضى السكري قريباً
19/06/2021   1:56 م

بالفيديو.. أستاذ بكلية الطب يكشف عن لقاح واعد لعلاج مرضى السكري قريباً

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كشف الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة جازان الدكتور عبدالعزيز الحازمي، عن لقاح واعد لعلاج مرضى السكري خلال السنوات القليلة المقبلة.  

وأوضح الحازمي خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن دولة فنلندا وبعض الدول الأوروبية طبقت المرحلة الأولى من اللقاح الذي أثبت نتائج فاعلة في مقاومة مرض السكري، متوقعاً أن يكون متاحاً في المملكة بعد إكمال مراحل التجارب السريرية اللازمة.  

وأشار إلى أن دولة فنلندا التي تحتل المرتبة الأولى من بين نسبة المرضى المصابين بالسكري وتليها السويد ثم الكويت والمملكة تبذل كل جهودها لإنتاج لقاح يقضي على مرض السكري ويخفض نسب الإصابات.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. أستاذ بكلية الطب يكشف عن لقاح واعد لعلاج مرضى السكري قريباً

أخبار محلية
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