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أخبار المناطق > بالفيديو.. عمالة وافدة تسيطر على سوق الإطارات في شارع الغرابي بالرياض
19/06/2021   1:56 م

بالفيديو.. عمالة وافدة تسيطر على سوق الإطارات في شارع الغرابي بالرياض

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سيطر عدد من العمالة الوافدة على سوق الإطارات في شارع الغرابي بالرياض ضاربين بالأنظمة والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة داخل المملكة عرض الحائط.  

وأوضح تقرير نشرته قناة “الإخبارية”، أن السوق يضم إطارات مغشوشة ومستهلكة وغير مطابقة للمواصفات معروضة للبيع، كما أنه يحتوي على مستودعات مخفية يتم تخزين الإطارات المستعملة بها.  

وأضاف التقرير أن أسعار الإطارات متفاوتة ولا تتم عملية البيع وفقاً للنظام، فضلاً عن وجود عمالة مخالفة للمهنة، وشبهة وجود تستر تجاري.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. عمالة وافدة تسيطر على سوق الإطارات في شارع الغرابي بالرياض

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