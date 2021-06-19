أوضح مستشار الموارد البشرية بندر الضبعان، سبب وضع الشركات والمؤسسات العبء على الموظف فيما يخص الكفاءة والجودة أكثر من وضعها على بيئة وإدارة ولوائح العمل.
وقال الضبعان خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يمكن تحفيز الموظف على العمل من خلال توفير الإدارة الصحيحة وفريق موارد بشرية عالي الكفاءة داخل بيئة العمل، مبيناً أنه لا يمكن تحميل الموظف المسؤولية إذا لم يتم توفر مثل هذه الضمانات.
وأضاف أن مؤشرات البطالة في المملكة غير واقعية لأنها تقيس البطالة من عمر 15 إلى 18 عام وهذا غير صحيح فعلياً، مبيناً أن دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،سيعمل على تخفيض معدلات البطالة وتوفير عدد كبير من الوظائف.
وفي السياق نفسه، أوضح الكاتب وعضو جمعية الاقتصاد السعودي صالح العنزي، أن البرامج التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جعلت حمل الجودة والكفاءة على منظومة العمل ككل وليس على الموظف بصفة خاصة، مبيناً أن العنصر البشري هو أحد عناصر الإنتاج وليس كل عناصر الإنتاج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن القرارات المنظمة لبيئة العمل في القطاع الخاص تعمل على توفير فرص عمل أكبر لراغبي العمل، كما أنها تعمل على تعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات.
جمال المعيقل يسأل الخبراء:
لماذا نضع الحمل على “الموظف” فيما يخص الكفاءة أو الجودة أكثر مما نضعه على “بيئة وإدارة ولوائح العمل” @jalmuayqil @Dabaan1#دمج_التقاعد_في_التأمينات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/a2WSp3LPlN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 18, 2021