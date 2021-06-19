إتمام صفقة استثمار في البنية التحتية لأرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار مع ائتلاف دولي

أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلاً من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار، إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.
وقالت أرامكو في بيان لها، إن الائتلاف يشمل مجموعة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط، مضيفة أن هذا الاستثمار طويل المدى من قبل الائتلاف يؤكد الفرصة الاستثمارية التي توفرها خطوط أنابيب أرامكو ذات الأهمية العالمية، وتطلعات الشركة القوية على المدى الطويل، إلى جانب كون المملكة وجهة جاذبة ومرغوبة للمؤسسات الاستثمارية.
وكجزء من الصفقة، التي أُعلن عنها في أبريل 2021م، دخلت شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية مدتها 25 عامًا.
وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات، وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة.
وستظل أرامكو السعودية محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكلٍ كاملٍ مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة العربية السعودية. وفق “أخبار 24”.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، عن سعادته بإبرام هذه الصفقة مع الائتلاف الدولي، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمشاركة من قبل المستثمرين هو دليلٌ على الثقة القوية بأعمال أرامكو واستدامتها على المدى الطويل والنظرة الإيجابية لآفاقها المستقبلية.
وأضاف الناصر أن هذه الصفقة تعكس القيمة الكبيرة لأصولنا وتمثل واحدة من أهم اللحظات التاريخية في رحلة أرامكو السعودية لتطوير محفظة أعمالها ومشاريعها الاستثمارية وتحقيق فرص النمو. وسنواصل بعون الله خططنا لاستكشاف الفرص للاستفادة من قدراتنا الرائدة في صناعة الطاقة، وجذب النوع الأنسب من الاستثمارات إلى المملكة التي تتوافق أيضًا وبشكلٍ إستراتيجي مع مبادرة برنامج (شريك)”.