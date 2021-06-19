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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح مدى مأمونية اللقاح لمن يتناولون أدوية “كورتيزون”
19/06/2021   1:55 م

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح مدى مأمونية اللقاح لمن يتناولون أدوية “كورتيزون”

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أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، مدى مأمونية اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من تخثر الدم ويتناولون أدوية “كورتيزون”.

وقال الدكتور غليلة خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن اللقاح آمن لجميع فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الحساسية والحوامل أيضاً، مشيراً إلى أن هناك فئات نادرة من الأشخاص تعاني من بعض أنواع الحساسية وهؤلاء يُجرى لهم اختبار حساسية قبل أخذ اللقاح. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن تخثر الدم من الأشياء النادر حدوثها مع أخذ اللقاح ويوجد علاج فعال لمثل هذه الحالات، ناصحاً أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بسرعة أخذ اللقاح. 

 

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح مدى مأمونية اللقاح لمن يتناولون أدوية “كورتيزون”

أخبار محلية
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