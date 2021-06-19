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أخبار محلية > دراسة حديثة: الإصابة بنزلات البرد قد تحمي من الإصابة بـ”كورونا”
19/06/2021   1:55 م

دراسة حديثة: الإصابة بنزلات البرد قد تحمي من الإصابة بـ”كورونا”

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كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن الإصابة بنزلات البرد يمكن أن تحفز جهاز المناعة وتقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الفيروس الذي يسبب نزلات البرد قد يكون بداية علاج كورونا، مشيرةً إلى أن نجاحه يعتمد على عنصر التوقيت، وذلك من خلال استخدامه بشكل فوري ومتكرر بعد إصابة المريض بالعدوى.  

وأضافت أن الجهاز المناعي داخل جسم الإنسان يتغلب على نزلات البرد دون علاجات وذلك من خلال إفراز الجينات المحفزة للإنترفيرون، مبينةً أن أعراض نزلات البرد تتمثل في التهاب الحلق، والعطس، والسعال، والصداع. وفق “أخبار 24”.

وقالت أستاذة كلية الطب في جامعة ييل الدكتورة إيلين فوكسمان، إن فيروس كورونا يتكاثر بشكل كبير في البداية، قبل أن يقوم الجهاز المناعي باستجابة مناعية قوية، عكس ما يحدث عند إصابته بفيروس البرد، مبينةً أن مقاومة كورونا تعتمد على عنصر التوقيت. 

دراسة حديثة: الإصابة بنزلات البرد قد تحمي من الإصابة بـ”كورونا”

أخبار محلية
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