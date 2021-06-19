“الحج والعمرة”: اكتمال توظيف المنظومة التقنية في خدمة ضيوف الرحمن لأداء الحج هذا العام

أكدت وزارة الحج والعمرة اكتمال توظيف منظومتها التقنية بمشاركة الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن لأداء موسم حج هذا العام 1442هـ في ظروف صحية آمنة.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أنه سيكون هناك استفادة من المشروعات التقنية المنفذة في تطبيق بطاقة الحج الذكية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج.
وكشف أن البطاقة الذكية تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، ويمكن قراءتها عبر تطبيقٍ على الأجهزة الذكية يتم ربطه بالبطاقة مباشرة عبر تقنية اتصال المجال القريب NFC.
وبين أن البطاقة تسهم في إرشاد الحجاج التائهين، والتحكم في الدخول للمخيمات والمرافق المختلفة، والحد من الحج غير النظامي. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الوزارة أطلقت أيضا حزمة من الخدمات النوعية، شملت مشروع “منصة الحج الذكي” ومبادرة “الرقابة على الخدمات”، لرفع مستوى خدمات السكن بهدف توفير مساحات إضافية للحجاج وتنظيم مسارات النقل الترددي، وبرنامج “التفويج” المخصص لإدارة الحشود عبر نظام إلكتروني.