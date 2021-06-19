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أخبار محلية > “الإعلام المرئي والمسموع” تتيح للقطاعين الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة
19/06/2021   6:15 م

“الإعلام المرئي والمسموع” تتيح للقطاعين الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة

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أطلقت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ‏خدمة الفسح الفوري المباشر للمطبوعات الخارجية الإلكترونية، ‏وإتاحتها للقطاعين الخاص والعام.‏

وأكدت الهيئة أن المملكة من أوائل الدول على مستوى المنطقة ‏التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى ‏المقروء، حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح ‏الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية ‏التابعة للهيئة، والتي تصل نسبة طلباتها إلى 61% خارجياً و39% ‏محلياً‎.

وتوقعت أن يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق ‏الخدمة 300 ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح ستتيح للجميع ‏المتابعة والتفاعل مع كل ما يُنشر في حينه وبالتزامن مع صدور ‏الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام‎. وفق “أخبار 24”.

“الإعلام المرئي والمسموع” تتيح للقطاعين الخاص والعام الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة

أخبار محلية
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