في ذكرى بدء التعامل بالريال السعودي .. تعرّف على مراحل تطور العملة النقدية

يوافق اليوم 19 يونيو ذكرى صدور أمر ملكي ببدء التعامل بالريال العربي السعودي عام 1940، بدلًا من التعامل بالذهب النقدي، في خطوة كانت بمثابة بداية سلسلة تطوير استمرت على مدى أكثر من 80 عامًا.
وخضع الريال السعودي لعدة تغيرات وتعديلات، تمثلت في إصدارات مختلفة على مدى العقود الماضية، بما يعكس نمط التطوير التقني في المملكة، وفي الوقت نفس يحفظ السمات الثقافية الراسخة للبلاد.
الظهور الأول للريال
شهد عام 1928 العديد من التطورات النقدية الواضحة في المملكة، أولها قيام المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود بإلغاء التعامل بجميع النقود المتداولة كالعثمانية والهاشمية وغيرها، وأمر بطرح أول ريال عربي سعودي خالص، حيث جرى سكه من معدن الفضة على غرار “الريال المجيدي”.
وفيما يتعلق بأجزاء الريال وفئاته من نصف الريال وربع الريال، فقد جرى سكه بشكل مميز، اشتمل على عبارات وأرقام، نُقشت على هيئة كتابات مركزية وأخرى هامشية، كما أصدر المؤسس أمرًا ساميًا بأول تنظيم للوضع النقدي في البلاد في 9 يناير 1928، وتضمن عددا من المواد أهمها، تسمية هذا النظام بـ”نظام النقد الحجازي النجدي”، والمعبر عنه بالنقد العربي.
الإصدار الأول
صدر أول إصدار نقدي ورقي رسمي في المملكة بموجب مرسوم ملكي في عهد الراحل الملك سعود بن عبدالعزيز في 14 يونيو 1961، وتضمن حينها خمس فئات: المائة ريال، والعشرة ريالات، والخمسين ريالًا، والخمسة ريالات، والريال الواحد، وتم سحب هذا الإصدار بعد 10 سنوات من تداوله، وتحديدًا في 24 يونيو 1971.
الإصدار الثاني
طُرح الإصدار الثاني من النقود الورقية للتداول في عهد الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز، بتاريخ 13 مارس عام 1968، وتضمن حينها نفس الفئات الخمس، ولكن مع تطوير على مستوى الشكل، يعكس سمات هذا العصر.
الإصدار الثالث
كان الإصدار الثالث في عهد الراحل الملك خالد بن عبدالعزيز، وتضمن الفئات الخمس الأساسية: المائة ريال والخمسين ريالًا والعشرة ريالات والخمسة ريالات والريال الواحد، وتم صدوره بتاريخ 9 سبتمبر عام 1976.
الإصدار الرابع
تم طرح هذا الإصدار في عهد الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز في 4 يناير 1984، وانفرد هذا الإصدار بإضافة فئة الخمسمائة ريال لأول مرة إلى فئات النقد السعودي، وذلك استجابة للتوسع في التعاملات النقدية نظرًا للتوسع الاقتصادي.
الإصدار الخامس
بدأ طرح هذا الإصدار من العملات الورقية في عهد الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 21 مايو 2007، وتضمن فئتي المائة ريال والخمسين ريالًا، ثم طُرحت فئتا العشرة ريالات والخمسة ريالات في 16 يوليو 2007، ثم تم طرح فئة الخمسمائة ريال في 17 سبتمبر 2007، وأخيرًا فئة الريال الواحد في 31 ديسمبر 2007.
وتم تداول هذه الفئات بجانب الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية.
الإصدار السادس
وصدر مؤخرًا الإصدار السادس من العملات الورقية النقدية، حيث تم إصدار 6 فئات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي فئة 500 ريال و200 ريال و100 ريال و50 ريالًا و10 ريالات و5 ريالات، بالإضافة إلى فئة الـ5 ريالات البوليمر.
وفق “أخبار 24”.