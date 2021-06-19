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أخبار محلية > الداخلية: عقوبة مساعدة المتسللين إلى المملكة السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال
19/06/2021   11:42 م

الداخلية: عقوبة مساعدة المتسللين إلى المملكة السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم السبت، عقوبات الأشخاص الذين يساعدون المتسللين إلى المملكة.

وأكد، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن عقوبة كل من يسهل التسلل إلى المملكة هي السجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى التشهير بكل من يساعد في نقل المتسلل أو توفير مأوى له أو تقديم أي مساعدة.

وأبان أن الحملة الميدانية لضبط مخالفي نظام الحدود، والتي شملت كافة مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط أكثر من 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما تم ضبط أكثر من 116 ألف شخص أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.

الداخلية: عقوبة مساعدة المتسللين إلى المملكة السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال

أخبار محلية
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