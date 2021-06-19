مواطن يكشف تفاصيل تعرض زوجته لخطأ طبي بمستشفى في طريف

كشف مواطن عن تعرض زوجته لخطأ طبي أثناء توليدها في أحد مستشفيات محافظة طريف.
وقال عيادة البناقي ، إن زوجته تعرضت لثقوب في الأمعاء أثناء توليدها بعملية قيصرية، وإن الوضع الصحي لزوجته غير مستقر؛ حيث تعاني من إفرازات حادة في الأمعاء.
وبين أن زوجته تلقت اتصالات متكررة من قبل المستشفى قبل موعدها بأسبوعين، تفيد بحضورها بشكل عاجل، وبعد التوجه للمستشفى تم فحصها، وأخبرنا الطبيب أن الماء على الجنين منخفض، ويلزم إجراء عملية بشكل عاجل.
وأضاف أنه أخبر الطبيب أن الزوجة لا تعاني آلام الولادة، موضحًا أن الطبيب أصر على إجراء العملية ومنعهم من الخروج، “وبعد يومين من إجراء العملية حدثت مضاعفات، وتوجهنا للمستشفى، وتم إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية، حيث تبين أن هناك ثقوبا في الأمعاء أدت لذلك”. وفق لـ”أخبار 24″ .
وأوضح أنه رفع شكوى رسمية لوزارة الصحة منذ يومين، مطالبًا بنقلها لمستشفى متقدم لعلاجها قبل حدوث مضاعفات خطيرة.