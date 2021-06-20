نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وكيل “الصحة” يكشف عن مفارقة غريبة بشأن لقاحات “كورونا” في أمريكا
20/06/2021   7:09 ص

وكيل “الصحة” يكشف عن مفارقة غريبة بشأن لقاحات “كورونا” في أمريكا

+ = -
404

كشف وكيل الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، عن مفارقة غريبة من نوعها بشأن تلقي اللقاحات المُضادة لـ”كورونا” بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وأوضح عسيري، أن أمريكا التي ينشط فيها معارضو اللقاحات أكثر من أي مكان، حصل 175 مليون شخص فيها على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات “كورونا”. 

ولفت إلى أن ذلك يعني حصول ثلثي البالغين ومنهم 87% من المسنين، و74% ممن بلغ الأربعين سنة وأكثر، على اللقاحات المُضادة. 

ونوه إلى أن الضغط النفسي الهائل الذي ولدته الجائحة على الناس يحتاج إلى تنفيس، مشيراً إلى أن وصف التطورات اليومية بـالمُرعب والمخيف والمُقلق غير مفيد. 

وكيل "الصحة" يكشف عن مفارقة غريبة بشأن لقاحات "كورونا" في أمريكا

وفق “أخبار 24”.

وكيل “الصحة” يكشف عن مفارقة غريبة بشأن لقاحات “كورونا” في أمريكا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159711.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.