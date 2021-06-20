بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح سبب انخفاض الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا”

علّق استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، على انخفاض الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا”، واستمرار منحنى تذبذب الحالات المصابة أيضاً.
وقال الحديثي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن انخفاض معدل الحالات الحرجة في المملكة خلال هذه الفترة يرجع لتلقي معظم كبار السن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى أن أعراض غير المطعمين بسيطة ولا تستدعي الدخول للعناية.
وأضاف أن معدل الإصابات بالفيروس شبه ثابت منذ أكثر من أسبوعين؛ بسبب تلقي عدد كبير من سكان المملكة اللقاح، مبيناً أن أغلب الحالات التي تم رصدها ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض طفيفة.
فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #نشرة_التاسعة: نسبة الحالات الحرجة في انخفاض وهذا بسبب أن معظم كبار السن تلقوا لقاح #كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/rkJdtSNOtt
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 19, 2021
وفق “أخبار 24”.