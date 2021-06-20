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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح سبب انخفاض الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا”
20/06/2021   7:08 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح سبب انخفاض الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا”

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علّق استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، على انخفاض الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا”، واستمرار منحنى تذبذب الحالات المصابة أيضاً.  

وقال الحديثي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن انخفاض معدل الحالات الحرجة في المملكة خلال هذه الفترة يرجع لتلقي معظم كبار السن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى أن أعراض غير المطعمين بسيطة ولا تستدعي الدخول للعناية.  

وأضاف أن معدل الإصابات بالفيروس شبه ثابت منذ أكثر من أسبوعين؛ بسبب تلقي عدد كبير من سكان المملكة اللقاح، مبيناً أن أغلب الحالات التي تم رصدها ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض طفيفة.

  

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يوضح سبب انخفاض الحالات الحرجة المصابة بـ”كورونا”

أخبار محلية
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