الكلية التقنية بجازان تعلن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي للعام المقبل

أعلنت الكلية التقنية بجازان، فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح عميد الكلية أحمد دربشي، أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً في تمام الساعة 12.00م اليوم، وتستمر عشرة أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة، مبيناً أن إجراءات القبول النهائية ستتم من يوم 27 ذي القعدة إلى 26 ذي الحجة لبرنامج البكالوريوس، وإنهاء إجراءات القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية من 26 الحجة إلى 18 محرم المقبل.
وأضاف أنه سيتم إنهاء إجراءات القبول لبرنامج الدبلوم للبنين والبنات وبرنامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية في الفترة من 16 ذي الحجة إلى 18 محرم المقبل، مشيراً إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.
وبين أن التخصصات المتاحة بالكلية تشمل التقنية الإدارية، والمحاسبة، والحاسب الآلي، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة، والأغذية والمراقبة الصحية، والاتصالات، والمحركات والمركبات، والتقنية المدنية والمعمارية، والميكانيكا واللحام، والإلكترونيات، والأمن والسلامة، والسياحة والفندقة، وتقنية الطباعة، والتدريب التقني للبنات. وفق “أخبار 24”.