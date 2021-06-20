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أخبار محلية > تُعد الأحدث في مجال تصميم المواقع.. الأمير خالد الفيصل يُدشن الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية
20/06/2021   7:08 ص

تُعد الأحدث في مجال تصميم المواقع.. الأمير خالد الفيصل يُدشن الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية

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دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني للمكتبة الرقمية التفاعلية، والتي تجمع وتوثّق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.  

وتقدم المكتبة سيرة ومسيرة الأمير خالد الفيصل وأبرز المحطات في حياته، بدءاً من مولده في مكة، مروراً بانتقاله مع والدته إلى الأحساء، وتلقيه بدايات التعليم في مدارسها، وسفره إلى أمريكا والتحاقه بمدرسة هون في نيو جيرسي، وزواجه من الأميرة العنود بنت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.  

وتستعرض المكتبة أعمال الأمير خالد ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات، والجوائز والأوسمة التي تلقاها.  

وزُودت المكتبة بخصائص تقنية وتفاعلية تعدّ الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، كما تم تزويد المكتبة بتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة تسهل التصفح والاطلاع ومشاهدة المحتوى الذي يتم تحديثه بشكل دوري.  

وتقدم المكتبة المعالم الإنسانية للأمير خالد الفيصل عبر مواقف وشواهد متعددة، تنعكس من خلال تعامله مع الأسرة وخارجها، وفي إدارته وإمارته وفنه وإبداعاته، إذ تلخص جوانب حياته ومسؤولياته التي رسم بها هويته الإسلامية والوطنية والعربية. 

وللاطلاع على المحتوى يُرجى زيارة الرابط

تُعد الأحدث في مجال تصميم المواقع.. الأمير خالد الفيصل يُدشن الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية

تُعد الأحدث في مجال تصميم المواقع.. الأمير خالد الفيصل يُدشن الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية

وفق “أخبار 24”.

تُعد الأحدث في مجال تصميم المواقع.. الأمير خالد الفيصل يُدشن الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية

أخبار محلية
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